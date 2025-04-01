ذي قار تعلن قضاء "سيد دخيل" منطقة منكوبة بسبب أزمة المياه

2025-04-01 02:30:01 - المصدر: واع





واع – ذي قار – زهراء صباح

قررت محافظة ذي قار اعتبار قضاء سيد دخيل منطقة منكوبة جراء تفاقم أزمة المياه، فيما أكدت مديرية الموارد المائية في المحافظة أن نبات الشمبلان وأسباباً أخرى تقف وراء تعاظم مشكلة الشحة.

وقال المتحدث باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس المحافظة وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بالنظر لما تمر به محافظة ذي قار وأقضيتها ونواحيها، تم عقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة، وقد خرجت هذه الجلسة بعدة مقررات، أهمها إعلان قضاء سيد دخيل منطقة منكوبة جراء تعاظم أزمة المياه فيه".

وأضاف، "كما تقرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة محافظ ذي قار ونائب رئيس مجلس المحافظة، إضافة إلى المدراء العامين في المحافظة، للتواصل مع محافظ واسط لغرض الوقوف على الحصص المائية المقررة للمحافظة والتنسيق بشأنها لتقليل آثار الأزمة".

من جانبه، أكد غزوان عبد الأمير معاون مدير عام هيئة تشغيل الري والبزل في وزارة الموارد المائية، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة ذي قار تعاني حالياً من شحة مائية نتيجة تفاقم انتشار نبات الشمبلان في أغلب الجداول، إلى جانب قلة التخصيصات المالية لتشكيلات وزارة الموارد المائية، فضلاً عن تزامن الأزمة مع الرية الأخيرة للموسم الشتوي الحالي".

وبيّن عبد الأمير أن "المحافظة تشهد تجاوزات كبيرة على الخطة الزراعية، حيث بلغت نسبة الزراعة 200% من المساحة المقررة، مما أدى إلى زيادة التجاوزات على النواظم وتشغيل المضخات بشكل غير منظم، وهو ما ساهم في تعقيد المشكلة".

وأشار إلى أن "الإجراءات المتفق عليها مع مجلس محافظة ذي قار، وبالتنسيق مع مدير عام هيئة التشغيل والمسؤولين في الوزارة، تتضمن تحجير كامل جداول مقدم سدة الكوت وجداول نهر الغراف ضمن محافظة واسط، باستثناء الجداول المرتبطة بمشاريع إسالة المياه، لتأمين وصول كميات كافية من المياه إلى مقدم سد البدعة".

وأوضح أن "الخطة تتضمن كذلك تشغيل محطات الإسالة بطاقتها القصوى، بالتزامن مع توفير الآليات اللازمة، وبالتعاون بين تشكيلات الوزارة والدوائر الخدمية، لتسليك مجاري الإسالات وإزالة نبات الشمبلان".