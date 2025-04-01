عمليات بغداد: تحديد هوية المعتدين على مكتب حيدر الملا وتسليم أنفسهم

2025-04-01 04:10:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، التعرف على الجناة المعتدين على مكتب النائب السابق حيدر الملا ومتابعتهم وتسليم أنفسهم، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "في الساعة (21:55) من يوم 31 آذار 2025، وردت معلومات تفيد بتعرض مكتب النائب السابق حيدر الملا، الواقع في منطقة العامرية بجانب الكرخ، لاعتداء من قبل أشخاص يستقلون عجلات نوع "تاهو"، أسفر عن تكسير الزجاج ومحتويات المكتب وسحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، ومن ثم لاذ المعتدون بالفرار إلى جهة مجهولة."

وأضافت إنه "فور ورود المعلومات تم تشكيل فريق عمل مشترك من القوات الأمنية الماسكة للأرض، بإسناد من الأجهزة والوكالات الاستخبارية، وتوجهت القوة إلى مكان الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات الأولية، تم تحديد هوية الجناة ومتابعتهم بشكل دقيق، ما أدى إلى قيامهم بتسليم أنفسهم إلى مديرية إجرام المنصور".

وأشارت القيادة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.