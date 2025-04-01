ذي قار تستبق الصيف وتعلن احدى مدنها بأنها منكوبة بسبب شحة المياه

2025-04-01 09:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، أن احدى مدنها الكبيرة منكوبة بسبب شحة المياه وذلك قبل حلول فصل الصيف.

وعقد مجلس محافظة مساء أمس الاثنين على الثلاثاء جلسة طارئة لمعالجة موضوع شحة المياه في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة احمد سليم لوكالة شفق نيوز، إن المجلس أعلن خلال هذه الجلسة أن قضاء سيد دخيل مدينة منكوبة بسبب شح المياه فيها.

وأشار إلى، تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ، مرتضى الابراهيمي، وعضوية نائب رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء، ومديري الدوائر الحكومية المتخصصين بملف الماء في ذي قار لمتابعة الوضع في مناطق المحافظة كافة.

ونوه سليم الى تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة رئيس المجلس عزة الناشي، للتنسيق مع محافظة واسط، والوقوف على الحصص المائية الخاصة بذي قار.

ويعاني العراق من شح في المياه منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب "حرب المياه" التي تشنها دول المنبع، إلى جانب قلة هطول الأمطار والثلوج ما أدى إلى تناقص الخزين المائي في السدود والبحيرات والخزانات المائية في البلاد.

وبلغت الأزمة ذروتها في السنوات الأربع الأخيرة حتى ضرب الجفاف نهريّ دجلة والفرات وأدى إلى ظهور قاع النهر في بعض المناطق وتراجع مساحات واسعة من الأهوار والمسطحات المائية، ونتج عنه نفوق أعداد كبيرة من المواشي وانحسار كبير في المساحات الزراعية.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، أعلنت في آب 2024، إبرام عقد مع ائتلاف شركتي هايدرونوفا الإيطالية والكونكورد الأردنية لغرض "تأمين مستقبل مائي مستدام وتطوير أنظمة الري ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار"، دون الكشف عن كلفته المالية.

وفي تموز 2024، أطلقت الأمم المتحدة في العراق، بالشراكة مع وزارة الموارد المائية العراقية حملة مهمة تحت شعار "الماء حياة" لمواجهة أزمة المياه الحادة التي تواجه العراق.