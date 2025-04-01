أرسنال يتلقى دفعة هائلة قبل مواجهة ريال مدريد

2025-04-01 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعزف مدرب أرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا ،خبراً ساراً لجماهير النادي اللندني بشأن حالة النجم بوكايو ساكا، الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة.وأكد أرتيتا في مؤتمر صحفي أن ساكا أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، وقد يتواجد في التشكيلة الأساسية لـ"الغانرز" خلال مواجهة فولهام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.ويغيب ساكا عن الملاعب منذ كانون اول الماضي، بعد خضوعه لجراحة في أوتار الركبة.وفي ظل غيابه، ابتعد أرسنال، صاحب المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي.ولكن عودة ساكا تأتي في توقيت حاسم، حيث يستعد فريقه لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أرسنال الأسبوع المقبل.ويعتبر ساكا أحد العناصر الأساسية في صفوف أرسنال، حيث شارك مع "الغانرز" في 24 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، وسجل 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.المصدر: روسيا اليوم