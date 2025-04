بدءا من الغد.. أمطار رعدية وغبار كثيف في العراق

2025-04-01 10:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار بدءا من يوم غد الأربعاء. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)ان "طقس اليوم، سيكون صحو إلى غائم جزئي يتحول ليلا الى غائم كلي فرص مهيئة صباحاً لهطول زخات أمطار خفيفة الشدة في غرب مدن […]

