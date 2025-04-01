2025-04-01 10:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن جيش الكيان الصهيوني في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أنه هاجم عنصرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الجيش، في بيان، إن العنصر “كان يقوم مؤخرا بتوجيه نشطاء من حماس ومساعدتهم في محاولة تنفيذ هجوم خطير في المستقبل القريب ضد إسرائيل”. وكانت رويترز رصدت إفادة شهود بسماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض […]

ظهرت المقالة جيش الكيان يعلن استهداف عنصر بحزب الله بقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت أولاً على ايشان.



