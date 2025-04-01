قطاع التصنيع الصيني يسجل أسرع وتيرة نمو منذ 4 أشهر

2025-04-01 12:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسارعت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي مجددا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 شهور، وذلك بسبب زيادة الإنتاج والطلبيات، وفقا لنتائج مسح مؤسسة إس أند بي جلوبال الصادرة الاثنين. وبحسب المسح ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 51.2 نقطة خلال مارس، مقابل 50.8 نقطة خلال فبراير، ليظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة للشهر السادس على التوالي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وواصل المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي مدفوعا بالطلبيات الجديدة. وعزز تحسن أحوال الطلب إلى جانب نجاح جهود تطوير الأعمال وإطلاق منتجات جديدة الزيادة الأخيرة في تدفقات الأعمال الجديدة على قطاع التصنيع. شهد شهر مارس زيادة جديدة في الأعمال المتراكمة. وارتفع مستوى الأعمال غير المنجزة في قطاع التصنيع. ولمواجهة تزايد أعباء العمل، وظفت الشركات موظفين إضافيين ليرتفع عدد الموظفين في القطاع لأول مرة منذ أغسطس 2023. نما نشاط المشتريات في الصين بوتيرة متسارعة لتلبية متطلبات الإنتاج. وعززت الشركات مخزوناتها قبل الإنتاج نظرًا لانخفاض مهلة تسليم المدخلات. في المقابل، انخفضت مخزونات المنتجات للشهر الثاني على التوالي مع تسليم المنتجات النهائية لتلبية الطلبات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام