وزير النفط: خطة مشتركة مع الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة

2025-04-01 12:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف وزير النفط حيان عبد الغني، الثلاثاء، عن خطة مشتركة مع وزارة الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة. وقال عبد الغني، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن محور الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة يعد من أولويات اهتمام الحكومة، لافتاً الى أن وزارة النفط تعمل مع وزارة الكهرباء وفق خطة مشتركة لرفع إنتاج الطاقة الشمسية الى أكثر من 5000 ميغا واط كمرحلة أولى وصولاً الى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة. وأضاف أن وزارة الكهرباء اتخذت خطوات كبيرة لتعظيم إنتاج الطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات، مبيناً أن من بين المشاريع الرئيسية لإنتاج الطاقة الكهربائية حصول موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشاريع محطات الدورات المركبة لإنتاج 5 آلاف ميغاواط والذي يعد من المشاريع المهمة وهي الآن في طور التنفيذ. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام