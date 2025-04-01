إجراءات أمنية مشددة في المثنى بعد استهداف منزل برمانة يدوية

2025-04-01 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

فرضت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، إجراءات مشددة في منطقة البوریشة بقضاء الخضر في محافظة المثنى، بعد استهداف منزل سكني برمانة يدوية.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "مجهولين ألقوا رمانة يدوية على منزل سكني شرق منطقة البوریشة في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية استنفرت فور وقوع الحادث، وفرضت طوقاً مشدداً حول موقع الاستهداف، كما شكلت لجنة تحقيق لمعرفة الجناة".

وأوضح أن "التحقيقات جارية، وتم التوصل إلى خيوط مهمة قد تكشف تفاصيل جديدة خلال الساعات القادمة".

وأكد المصدر أن "الإجراءات الأمنية تأتي في إطار تعزيز الأمن وطمأنة الأهالي، مع استمرار الجهود لملاحقة منفذي هذا الفعل الإجرامي وتقديمهم للعدالة".



