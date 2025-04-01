2025-04-01 12:27:04 - المصدر: ايشان

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الغارة الإسرائيلية فجر الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية تشكل “خرقا واضحا” لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني بين تل أبيب وحزب الله. وندد سلام في بيان صادر عن مكتبه بـ”العدوان الإسرائيلي” على الضاحية الجنوبية مؤكدا أنه يشكل “خرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء اللبناني يندد بالقصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية: خرق واضح للهدنة أولاً على ايشان.



