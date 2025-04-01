2025-04-01 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق يوم غدٍ الاربعاء منافسات الجولة الـ(26) من دوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة ثلاث مباريات في ملاعب بغداد والسليمانية.ويحتضن ملعب المدينة الدولي في الساعة الرابعة عصراً لقاء فريق ديالى الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد (15) نقطة مع نظيره كربلاء صاحب المركز الثامن عشر وفي جعبته (18) نقطة.ويستضيف ملعب الساحر أحمد راضي في الساعة السادسة مساءً مباراة فريق النفط الذي يحل في المركز الحاي عشر برصيد(33) نقطة مع نظيره الكرمة الذي يأتي في المرتبة الثامنة برصيد (35) نقطة.ويشهد ملعب نوروز في الساعة التاسعة مساءً لقاء أصحاب الأرض نوروز الذي يحل في المرتبة الخامسة عشرة برصيد (30) نقطة مع ضيفه الميناء البصري الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد (28) نقطة.