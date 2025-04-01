كأس ملك إسبانيا .. ريال مدريد يستضيف سوسيداد في إياب النصف نهائي

2025-04-01 12:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واعيستضيف ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الثلاثاء مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي(2024-2025).ويدخل الريال المباراة، بعد فوزه في مواجهة الذهاب بهدف نظيف، على أمل التأهل إلى نهائي كأس الملك، لمواجهة الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.وصعد الملكي لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق ليجانيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي، فيما تأهل ريال سوسيداد لقبل النهائي على حساب فريق رايو فايكانو بنتيجة 3 - 1.ويتوقع أن يلعب ريال مدريد بالتشكيل التالي:-لحراسة المرمى: لونين لخط الدفاع: فاسكويز، أسينسيو، روديجر، إف غارسيا ولخط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام، رودريغو وللهجوم: مبابي، فينيسيوس، فيما يلعب ريال سوسيداد بتشكيله تتضمن لحراسة المرمى: ريميرو ولخط الدفاع: تراوري، زوبلديا إلوستوندو، مونوز ولخط الوسط: سوسيتش، زوبيمندي، مارين، كوبو وللهجوم: أويارزابال، بارنيتكسيا.المصدر: كورة