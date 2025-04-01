أول محادثات مباشرة بين السوداني وأحمد الشرع

2025-04-01 12:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، لنظيرهالسوري أحمد الشرع، عبر اتصال هاتفي مشترك، رفض العراق للتوغل الإسرائيلي فيالأراضي السورية، وذلك خلال أول محادثات مباشرة بين العراق وسوريا على مستوىالرؤساء.

وعبّر السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تمنياته وتهانيهللشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً "موقف العراقالثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق، وأهمية أن تضمّ العمليةالسياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي،من أجل مستقبل آمن و مستقر لسوريا وكلّ المنطقة".

كما أكد السوداني، بحسب البيان، "رفض العراق لتوغل الكيان الصهيونيداخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفضالتدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم داعش،بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة".