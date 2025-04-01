2025-04-01 13:20:09 - المصدر: الفرات نيوز



الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني هاتفياً: مصممون على تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع العراق بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وإحباط مخططات الأعداء الرامية إلى زرع الفتنة في المنطقة

الرئيس الإيراني: ايران حريصة على توسيع علاقاتها في مختلف المجالات مع العراق البلد الصديق والشقيق والجارة التاريخية

السوداني للرئيس الإيراني: تعزيز الأخوة والعلاقات الودية بين إيران والعراق أمر ضروري نظرًا لحساسية المنطقة والتعاون المشترك سيعزز موقف البلدين في مواجهة المتربصين بهما

السوداني: الحكومة والشعب العراقي يقفان دائمًا إلى جانب الجمهورية الإسلامية

السوداني: نحن واثقون أن إيران بفضل قيادتها الحكيمة ستتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة بسلام

