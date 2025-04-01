السليمانية وجهة العراقيين في العيد.. فنادق ممتلئة وأجواء مثالية (صور)

2025-04-01 13:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبلت مدينة السليمانية، أفواجاً كبيرة من السياح خلال عيدالفطر، مع توقعات بزيادة الأعداد في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنت مديرية السياحةفي المحافظة.

وقال كوران قادر، المتحدث الرسمي باسم مديرية السياحة في السليمانية، فيحديث لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد السياح في تزايد مستمر، خاصة خلال اليومالثالث من العيد في الإقليم، والذي يمثل اليوم الثاني من العيد في المحافظاتالوسطى والجنوبية".

وأضاف قادر، أن "السياح يصلون إلى السليمانية عبر منافذ عربتوتاسلوجة، إضافة إلى مطار السليمانية الدولي"، مشيراً إلى أن "تزايدالأعداد يعود إلى إعلان معظم المحافظات العراقية يوم أمس كأول أيام العيد، حيثتنشغل العائلات عادة بالاحتفالات المحلية في اليوم الأول، فيما تتوجه أعداد كبيرةمنهم إلى الإقليم في اليوم الثاني".

وأشار قادر، إلى أن "الإحصاءات الرسمية تشير إلى دخول عدد كبير منالسياح إلى الإقليم منذ الـ 27 من آذار/ مارس وحتى اليوم"، موضحاً أن"النسبة الأكبر من السياح القادمين إلى السليمانية هم من المحافظات العراقية،يليهم السياح القادمون من إيران، الذين يدخلون عبر منفذ عربت ومطار السليمانيةالدولي".

وأضاف أن "العديد من الشركات السياحية تسهل وصول السياح إلىالسليمانية بفضل اعتدال مناخها وجمال تضاريسها، إلى جانب التسهيلات المقدمة، مايجعلها وجهة مفضلة خلال العطلات والمواسم السياحية".

وفيما يتعلق بالإحصاءات الرسمية، أكدت المديرية أنه "سيتم جمعالبيانات الخاصة بالسياح الوافدين من 27 آذار/ مارس وحتى 5 نيسان/ أبريل، معتوقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام القادمة، خاصة مع العطلة الرسمية التي أعلنتهاالحكومة العراقية".

كما أوضح قادر، أن "70% من الفنادق السياحية في السليمانية تعمل بكاملطاقتها، ما يعكس عدم وجود أي معوقات في توفير أماكن الإقامة أو الخدمات السياحية".

وأكد أن "فرق الدعم السياحي منتشرة في كافة المواقع السياحية والمراكزالرئيسة لتقديم التسهيلات والمساعدة الفورية، إلى جانب تخصيص فرق رقابية لضمانتقديم الخدمات بأفضل مستوى".