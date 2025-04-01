خلال يومي العيد.. 36 إصابة و3 وفيات في السليمانية

2025-04-01 13:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية وقوع عدد من الحوادث المختلفة خلال أولى أيام عيد الفطر، ما أسفر عن إصابة العشرات، فيما ما يزال بعض المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

وأعلن مدير مركز الطوارئ السريعة في السليمانية، سامان نادر، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "اليوم الأول من عيد الفطر شهد إصابة 23 شخصًا في حوادث مختلفة، بينما بلغ عدد المصابين في اليوم الثاني 13 شخصًا".

وأضاف نادر، أن "عددًا من المصابين ما يزالون يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج، لا سيما أولئك الذين يعانون من إصابات خطيرة، حيث يحتاج بعضهم إلى البقاء في المستشفى لمدة تقترب من أسبوعين".

وأشار نادر إلى أن "اليوم الأول من العيد شهد أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث المرور، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص".

وتعكس هذه الحوادث الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من الإصابات، خاصة في أوقات الأعياد التي تشهد كثافة مرورية وحركة نشطة للمواطنين.

في سياق متصل، لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران في حادث سير مروّع وقع ظهر اليوم على طريق بينجوين، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وأكد شهود عيان، للوكالة، أن "الحادث وقع ظهر اليوم على طريق بينجوين، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأشار الشهود إلى أن "الفرق المختصة هرعت إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".