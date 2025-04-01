أكثر من 1000 مراجع و30 عملية خلال ساعات بمستشفى في السليمانية

2025-04-01 13:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، يوم الثلاثاء، أن مستشفى شار في المدينة استقبل أكثر من ألف مراجع خلال ثاني أيام عيد الفطر، وذلك ضمن الساعات الممتدة من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل، فيما تم إجراء 30 عملية جراحية للمرضى الذين احتاجوا إلى تدخل جراحي.

وذكرت المديرية العامة للصحة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مستشفى شار في السليمانية، استقبل 1,109 مواطنين طلبوا تلقي العلاج والخدمات الطبية".

وأضاف البيان أن ما يقارب 200 شخص راجعوا المستشفى لأغراض المتابعة الصحية والفحوصات الطبية الإضافية، مما يشير إلى ارتفاع معدل الإقبال على الخدمات الصحية خلال فترة العيد.

وفي السياق ذاته، أوضحت المديرية أن الفرق الطبية أجرت 30 عملية جراحية لمراجعين احتاجوا إلى تدخل جراحي، مؤكدة أن الطواقم الطبية والتمريضية كانت على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم خلال فترة العطلة.

ويعكس هذا العدد الكبير من المراجعين أهمية استمرار تقديم الخدمات الصحية خلال الأعياد والمناسبات، حيث تواصل المؤسسات الصحية في السليمانية جهودها لضمان توفير الرعاية الطبية للمواطنين على مدار الساعة.