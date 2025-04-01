إصابة شخصين بإطلاق نار وسط مدينة العمارة

2025-04-01 13:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، إصابة شخصين، أحدهما بحالة حرجة، نتيجة إطلاق نار في وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "شخصين أصيبا بجروح، أحدهما في حالة حرجة، إثر إطلاق نار من قبل مجهولين قرب مبنى قائممقامية قضاء العمارة"، لافتًا إلى أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا وبدأت تحقيقًا فوريًا للوقوف على ملابسات ما حدث".

وأوضح المصدر أن "المصابين تم نقلهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن التكهن بدوافع ما حدث، لكن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل كشف ملابسات الحادث".