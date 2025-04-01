مبابي يقود الملكي لحسم بطاقة نهائي كأس ملك إسبانيا

2025-04-01 13:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ريال سوسيداد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب أنويتا، انتهت بفوز الملكي بهدف دون رد أحرزه إندريك.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم، استمرار غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، للمباراة الثانية على التوالي؛ بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلجيكا في التجمع الدولي الأخير.

فيما يأتي التشكيل المتوقع لريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: فران جارسيا، راؤول أسينسيو، ألابا، فيدي فالفيردي

الوسط: إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جويس

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية