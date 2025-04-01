ما علاقة "محلل الكمبيوتر" بتدمير المنتخب العراقي؟

2025-04-01 13:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد اللاعب الدولي السابق والخبير الكروي، حارس محمد، يومالثلاثاء، أن تدهور نتائج المنتخب العراقي لكرة القدم، يعود إلى الخلافات داخلالاتحاد، بالإضافة إلى تدخل بعض وسائل الإعلام في شؤونه.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وضع نفسه في مأزق عندمااستعان بمحلل كمبيوتر بدلاً من التعاقد مع مدرب متمرس"، مشيراً إلى أن"الخلافات المستمرة بين رئيس الاتحاد وأعضائه انعكست سلباً على أداء المنتخبالوطني".

وأضاف أن "غياب الناطق الرسمي للاتحاد وتضارب التصريحات بين المسؤولينساهم في إحداث شرخ داخل المنظومة الكروية، ما أثر على مشوار المنتخب فيالتصفيات"، متوقعاً أن "يواصل المنتخب نتائجه السلبية".

وأشار محمد، إلى أن "خسارته أمام فلسطين كانت متوقعة بسبب الأوضاعالداخلية للاتحاد وأسلوب المدرب خيسوس كاساس، كما رجح هزيمته أمام الأردن نظراًلضعف خط الدفاع واعتماده الهجومي على أيمن حسين فقط".

وفيما يخص اللاعبين المحترفين، أوضح أن "أغلبهم لم يقدموا المستوىالمطلوب باستثناء زيدان إقبال، الذي وصفه بأنه من أبرز العناصر الجيدة في المنتخب،إلى جانب يوسف الأمين".

كما لفت محمد، إلى "تراجع مستوى الموهوب علي جاسم بعد انتقاله إلىالدوري الإيطالي"، معتبراً أن "أسلوب اللعب هناك لا يتناسب مع إمكانياته".

أما عن الحلول، فقد شدد محمد على "ضرورة تعاقد الاتحاد مع مدرب إسبانيرفيع المستوى"، مشيراً إلى أن "استقدام كوادر تدريبية إسبانية لتطويرفرق الفئات العمرية يعد خطوة إيجابية نحو بناء منتخب قوي للمستقبل واكتشاف المواهبالشابة".

وخسر المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني، يوم الثلاثاءالماضي، بنتيجة 1-2 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفياتالآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.