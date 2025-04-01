العراق والهند أكبر مستوردين لمنتجات النفط المكرر في آذار

2025-04-01 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "كبلر" التي توفرالبيانات القائمة على التكنولوجيا والتحليلات ورؤى السوق التي تركز على أسواقالطاقة والشحن، يوم الثلاثاء، أن العراق والهند كانا أكبر مستوردين للمنتجاتالمكررة في مارس/آذار الماضي.

وذكرت الشركة، أن "واردات المنتجات المكررة المخزونةفي ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة ارتفعت خلال شهر اذار الماضي الى 835الف برميل يوميا مقارنة ب 783 الف برميل يوميا في شباط" .

وأضافت أن "العراق والهند كانتا اكبر دولتينمستوردتين لهذه الكميات".

وتشمل المنتجات النفطية المكررة، على سبيل المثالالغازولين، والكيروسين، والمنتجات المُصفّاة بما فيها زيت الوقود وغاز النفطالمسال، والإسفلت، وزيوت التشحيم، ووقود الديزل، والوقود المترسب.