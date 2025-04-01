شيفرون تبيع أصول في إيست تكساس مقابل نصف مليار دولار

2025-04-01 13:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة شيفرون يو.إس.أيه أحد فروع مجموعة شيفرون كورب الأميركية العملاقة للطاقة التوصل إلى اتفاق لبيع حصة قدرها 70 بالمئة من أصولها في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة إيست تكساس إلى شركة تي.جي ناتشورال ريسورسز تنجر المملوكة مباشرة لشركة طوكيو جاز كاستلتون كوميديتز إنترناشونال مقابل 525 مليون دولار منها 75 مليون دولار نقدا و450 مليون دولار استثمارات لدعم تنمية حقل هانيسفيل. وقالت شيفرون إنها ستحتفظ بحصة قدرها 30 بالمئة من أسهم المشروع المشترك مع تنجر لإدارة الأصول، مع الاحتفاظ بحصة من امتياز رئيسية في الأصول. من المتوقع أن تحقق الصفقة أكثر من 1.2 مليار دولار في القيمة الرأسمالية لاستثمارات شيفرون وفقا لأسعار هنري هب الحالية، من خلال الاستثمارات في المشروع على مدى السنوات المقبلة والحصة التي تحتفظ بها. وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة شيفرون المعلنة سابقا لبيع أصول بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار بحلول 2028. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام