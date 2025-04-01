رئيس الوزراء العراقي يهنئ الرئيس السوري بتشكيل الحكومة الجديدة

2025-04-01 14:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 1 - 4 (كونا) -- هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الثلاثاء الرئيس السوري أحمد الشرع بتشكيل الحكومة السورية الجديدة مؤكدا موقف بلاده "الثابت" بالوقوف الى جانب خيارات الشعب السوري.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تبادل خلاله الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد وبين أهمية تدشين عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع أبناء الشعب السوري.وفي سياق اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي شدد رئيس الوزراء العراقي على رفض بلاده "توغل" قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل الألراضي السورية ودعمه وحدة وسلامة أراضيه وسيادته ورفض التدخلات الخارجية.ودعا إلى أهمية التعاون المتبادل بين البلدين في مواجهة خطر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إضافة الى التعاون في المجالات الاقتصادية بحكم العوامل والفرص المشتركة.وكان الرئيس السوري أحمد الشرع اعلن السبت الماضي تشكيل حكومة جديدة في سوريا بعد أربعة أشهر من تولي حكومة تصريف الاعمال ادارة شؤون البلاد مؤقتا. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع