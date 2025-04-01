2025-04-01 14:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع مركز أبحاث تابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية الثلاثاء انخفاض ​​سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل خلال العام الجاري من متوسط بلغ 79 دولارا في 2024، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي. وأضاف المركز أن التقديرات الأساسية تشير إلى أن سعر خام برنت سيتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2030. في وقت سابق، توقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 49 من خبراء الاقتصاد والمحللين في مارس أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي في الهندوالصين في وقت تزيد فيه أوبك الإمدادات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام