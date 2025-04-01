2025-04-01 15:00:05 - المصدر: الطاقة

تُشكل الطاقة الشمسية في العراق أحد الحلول الإستراتيجية لأزمة الكهرباء في البلاد، التي تعد إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الحكومة الحالية. وفي هذا الإطار، كشف وزير النفط حيان عبدالغني، عن خطة مشتركة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الحالي (2030). وقال عبدالغني، في تصريحات اطلعت عليها منصة …

إقرأ: الطاقة الشمسية في العراق قد تدعم منظومة الكهرباء بـ12 ألف ميغاواط على منصة الطاقة



