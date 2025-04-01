2025-04-01 15:18:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع، موقف العراق الرافض لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تبادل التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اتصال […]

ظهرت المقالة السوداني للشرع: العراق يرفض توغل الكيان داخل الأراضي السورية أولاً على ايشان.



