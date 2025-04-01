2025-04-01 15:18:04 - المصدر: ايشان

يحتفل الآشوريون والكلدانيون والسريان في الأول من نيسان من كل عام بعيد رأس السنة البابلية الآشورية، المعروف باسم “أكيتو”. يُعتبر هذا العيد من أقدم الأعياد في تاريخ البشرية، حيث تعود جذوره إلى الحضارات السومرية والبابلية والآشورية في بلاد ما بين النهرين، ويُحتفى به كتجسيد للتجدد والانبعاث والخصوبة مع حلول فصل الربيع. التاريخ والأصول تعود أصول […]

ظهرت المقالة العراق يحتفل بعيدين في وقت واحد: الفطر يتزامن مع رأس السنة البابلية “أكيتو” أولاً على ايشان.



