2025-04-01 15:18:04 - المصدر: ايشان

تداولت منصات إعلامية صورة أرشيفية لحسن بدير، المستهدف بالغـارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم، إلى جانب القائد السابق لفيلق القدس” قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل أبو مهدي المهندس. وفي وقت سابق من اليوم، نقلت “أ ف ب” عن مصدر مقرب من “حزب الله” أن الغارات الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم حسن […]

ظهرت المقالة إلى جانب سليماني والمهندس.. صورة أرشيفية للقيادي في حزب الله المستهدف بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية أولاً على ايشان.



