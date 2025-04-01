2025-04-01 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني،يوم الثلاثاء، بأن شخصا مجهولا هاجم المحتفلين بعيد أكيتو "رأس السنة الآشوريةالبابلية" في مدينة دهوك حاملا فاسا في يده.

وبحسب المصدر، الذي تحدثلوكالة شفق نيوز، فإن "الهجوم أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح بليغة، وجرى نقلهماإلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصِفت حالتهم الصحية بأنها غير مستقرة".

وشهدت محافظة دهوك، يومالثلاثاء، انطلاق احتفالية كبرى بمناسبة عيد "أكيتو" رأس السنة الاشوريةالبابلية، وسط حضور جماهيري واسع من مختلف محافظات العراق، وعدد من دول العالم.

بدأت المسيرة الاحتفالية منأمام كنيسة "مريم العذراء" وسط مدينة دهوك، حيث تقدم المشاركون عبرالشارع الرئيسي وصولا الى ساحة الاحتفال في مجمع مازي.

وخلال المسيرة، رفع المحتفلونالأعلام والشعارات التي تحتفي بالمناسبة، وأقاموا دبكات ورقصات فلكلورية في شوارعالمدينة، بمشهد يجسد التراث والتقاليد الاشورية العريقة.