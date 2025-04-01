2025-04-01 16:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، قدّم خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الجانبان بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين".

كما أكدا البيان على "أهمية التنسيق بين دول العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على "رفض العراق لأي تهديدات تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً حرص بغداد على استقرار وأمن الجوار الإقليمي".



