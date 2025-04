أنشيلوتي يتحدث عن مبابي.. "لديه فرصة" مثل رونالدو

2025-04-01 16:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن الفرنسي كيليان مبابي "لديه فرصة" للسير على نهج النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في النادي الملكي. وعقب تسجيله هدفين في فوز الريال 3-2 على ليغانيس بالدوري الإسباني لكرة القدم، السبت الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو، رفع مبابي (26 عاما) رصيده إلى 33 هدفا في جميع […]

