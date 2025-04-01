تعديل جديد لقانون الانتخابات.. كل المحافظات دائرة واحدة باستثناء 3 (وثائق)

2025-04-01 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء،تعديلاً جديداً على قانون الانتخابات، يتضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيزالشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين، ومنع استغلال النفوذ السياسي في العمليةالانتخابية.

ووفقاً للمقترح، الذي قدمه عضو اللجنة القانونية، النائب رائد المالكي،وبحسب وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، سيتم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة،باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين.

كما يتضمن التعديل تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بما لا يتجاوزعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يمنع ظاهرة "الترشيح المضاعف" التيتستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات.

وفي خطوة لدعم القوى الناشئة حسب القانون، يقترح التعديل تخصيص 30% منمقاعد كل دائرة للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5%، فيماتُخصص 70% من المقاعد لمرشحي القوائم، مع تعديل معادلة "سانت ليغو"لتبدأ من 1.5 بدلاً من 1.7، بهدف تعزيز فرص التنافس العادل.

ويشمل المقترح أيضاً فرض استقالة تلقائية (حكمية) لأي نائب في البرلمانيترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخاباتالبرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية.

ويتضمن التعديل وضع ضوابط صارمة لمنع استغلال برامج الرعاية الاجتماعية،وتوزيع الأراضي، وتقديم الخدمات العامة كوسيلة للدعاية الانتخابية.

وقبل أيام قليلة، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلسالمفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد خلال لقاء جمعهماالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأسبوع الماضي، انطلاق عمليةتحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

يذكر أن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز قد أكدلوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات، واصفاما يدور حالياً حول الأمر بـ"أحاديث سياسية" فقط.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قررالقضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورةالحالية لمدة سنتين.