2025-04-01 16:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية،يوم الثلاثاء، تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة وجافة نسبياً اعتباراًمن الليلة، لتكون الأجواء غائمة جزئياً، وتستمر تأثيراته الممطرة في أماكن متفرقة خلالنهار يوم غد الأربعاء ولغاية ظهر أو مساء الخميس المقبل.

ولخصت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تأثيرات المنخفض الجوي عبر ست نقاط كما يلي:

1. تكون الأمطار رعدية خفيفة إلى معتدلة الشدة تتركز في شمال وغرب البلادوبعض من مدن وسط وجنوب البلاد.

2. توقعات بالغزارة من بؤر لسحب ركامية رعدية الطابع في مناطق من مدن شمالالبلاد.

3. بعض مدن جنوب ووسط البلاد لا يتوقع فيها هطول الأمطار، وهذه يصعب تحديدهابسبب التقلبات السريعة وطبيعة الحالات الربيعية.

4. خلال ساعات مابعد ظهر يوم الأربعاء هو موعد عبور جبهة المنخفض الباردةلأجواء البلاد، وهذا يسبب تقلبات في اتجاه الرياح مع نشاط متوقع على فترات.

5. لا يستبعد تشكل موجات غبار في غرب وشمال غرب البلاد وبعض مدن الوسط تتجهنحو جنوب غرب البلاد مع حركة رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحياناً.

6. انخفاض درجات الحرارة عدة درجات يوم الخميس المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، توقعت أمسالاثنين، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مع موجة غبار مساء وليل الأربعاءالمقبل بسبب الفوارق الحرارية الناتجة عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة.

وفي وقت سابق، أفاد راصد جوي عراقي، بتأثر أجواء البلاد ابتداءً من الأحدبتوافد سحب ماطرة كثيفة، مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة في بعض المناطقالشمالية وأجزاء من وسط وجنوب البلاد، حيث تتسم هذه الأمطار بطابع رعدي (مزني) وتستمرعلى فترات متقطعة.

وأخبر الراصد علي الجابر الزيادي، وكالة شفق نيوز، بأن الأمطار ستتوقفظهر الاثنين، على أن تعاود الهطول يوم الأربعاء، آخر أيام عيد الفطر المبارك، وتستمربشكل متنقل ومتقطع حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف الزيادي أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة، حيث تبقى مقاربة للحرارةالعالية، وقد تلامس الـ 35 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق.