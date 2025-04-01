القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدور السكنية في النجف

2025-04-01 17:01:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، عن إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدور السكنية ضمن ناحية العباسية في محافظة النجف.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام الكوفة - شعبة مكافحة إجرام العباسية - بالاشتراك مع شعبة استخبارات العباسية تمكنت من تنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدور السكنية ضمن ناحية العباسية".

وأضاف، أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من مدير مديرية شرطة الكوفة وثله من الضباط والمنتسبين، وبعد جمع المعلومات والتحري، تمكن الفريق من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا صراحةً بقيامهم بعدة سرقات".

وتابع البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".