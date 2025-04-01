بعد فيديوهات “طائفية” ومطالبات بطرد سفراء: خلية أردنية – عراقية تعمل على احتواء خلافات “رياضية”
2025-04-01 17:01:21 - المصدر: راي اليوم
بيروت ـ خاص بـ”رأي اليوم”:
اتفق وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي مع نظيره العراقي فؤاد حسين على تشكيل خلية متابعة ثنائية تعمل على احتواء أزمة تفاعلت على المستوى الشعبي والبرلماني بسبب هتافات وفيديوهات تصدرت مؤخرا على هامش مباراة لمنتخب العراق وفلسطين في عمان.
ويبدو أن البرلمان العراقي شهد صدور مذكرات متطرفة تطالب بطرد السفيرين الأردني والفلسطيني من بغداد على خلفية هتافات ملاعب تمزيت بطابع طائفي.
وناقش الوزيران المسألة بالتفصيل بعد انشغال حسابات إلكترونية بضخ الكراهية والطائفية.… [+]