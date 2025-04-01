النجف الأشرف.. مشاريع صناعية جديدة لتعزيز الاستثمار

2025-04-01 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد نائب محافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، اليوم الثلاثاء، قرب الإعلان عن مشروع بناء مخازن حبوب نظامية ومتطورة لجذب الاستثمار، فيما أشار إلى أن المحافظة بصدد إنشاء مدينة صناعية متكاملة تواكب الحداثة العالمية.وقال نائب محافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف تعمل على إنشاء مدينة صناعية متكاملة تحتوي على مفاصل متعددة وتطور يواكب الحداثة العالمية".وفي ما يتعلق بمخازن الحبوب، أشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة في الحكومة المحلية لمحافظة النجف الأشرف برئاسته؛ بهدف إنشاء مخازن نظامية حديثة ومتطورة، لتكون نقطة جذب لأصحاب رؤوس الأموال في النجف والمحافظات الأخرى".وأوضح، أن "المحافظة تعاني من وجود مخازن عشوائية قرب المناطق السكنية، مما أدى إلى الزحف السكاني نحوها، وهو ما يعد غير مناسب، لذا تم اللجوء إلى إقامة مخازن نظامية".وأضاف نائب المحافظ، أن "أعضاء اللجنة اطلعوا على بعض التجارب الناجحة، خاصة في شمال العراق، وستتم الاستفادة منها في محافظة النجف الأشرف"، مؤكدًا، أنه "تم قطع شوط كبير في المشروع، وتم تخصيص مساحة كافية له، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المشروع الكبير في الأشهر القريبة المقبلة، والذي يتضمن العديد من التطورات".ولفت إلى، أنه "تمت الموافقة على المشروع من قبل الجهات الحكومية والدوائر المعنية، وتم تخصيص الأرض اللازمة، ومن المتوقع قريبًا إعلان بدء تنفيذ المشروع".