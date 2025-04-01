الليلة.. منخفض جوي يؤثر على العراق و6 تأثيرات متوقعة بينها الأمطار

2025-04-01 18:15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، (1 نيسان 2025)، تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة وجافة نسبياً اعتباراً من الليلة.

وذكرت الأنواء الجوية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الأجواء ستكون غائمة جزئياً، وتستمر التأثيرات الممطرة لهذا المنخفض في أماكن متفرقة خلال نهار يوم غد الأربعاء ولغاية ظهر أو مساء الخميس المقبل".

وأوضحت ان تأثيرات المنخفض الجوي، تتلخص كالآتي:

1. تكون الأمطار رعدية خفيفة إلى معتدلة الشدة تتركز في شمال وغرب البلاد وبعض من مدن وسط وجنوب البلاد.

2. توقعات بغزارة لأمطار من بؤر لسحب ركامية رعدية الطابع في مناطق من مدن شمال البلاد.

3. بعض مدن جنوب ووسط البلاد لا يتوقع فيها هطول الأمطار، وهذه يصعب تحديدها بسبب التقلبات السريعة وطبيعة الحالات الربيعية.

4. خلال ساعات ما بعد ظهر يوم الأربعاء هو موعد عبور جبهة المنخفض الباردة لأجواء البلاد، وهذا يسبب تقلبات في اتجاه الرياح مع نشاط متوقع على فترات.

5. لا يستبعد تشكل موجات غبار في غرب وشمال غرب البلاد وبعض مدن الوسط تتجه نحو جنوب غرب البلاد مع حركة رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحياناً.

6. انخفاض درجات الحرارة عدة درجات يوم الخميس المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد توقعت أمس الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مع موجة غبار مساء وليل الأربعاء المقبل بسبب الفوارق الحرارية الناتجة عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة.