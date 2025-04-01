رئيس الوزراء يعزي برحيل شقيق رئيس الجمهورية السابق

2025-04-01 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واععزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بوفاة شقيقه بلين صالح، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قدّم تعازيه ومواساته إلى رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، بوفاة شقيقه بلين صالح، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض".وأضاف، "ابتهل السوداني إلى الباري عز وجل، أن يلهم أهل الفقيد وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يغمر الراحل بالمغفرة والرحمة".