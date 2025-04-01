الصحة: خطة سنوية لتأمين الخدمات الطبية خلال أيام العطل والأعياد

2025-04-01 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واع - محمد الطالبيأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن فرقها تواصل مراقبة المطاعم والفنادق خلال أيام العيد، فيما أكدت انها اعدت خطة سنوية لتأمين الخدمات الطبية خلال أيام العطل والأعياد.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "وزارة الصحة أعدت خطة سنوية خاصة لجميع المناسبات، منها الدينية والأعياد، لتأمين جميع الخدمات الطبية والطارئة إلى المواطنين خلال أيام العطل الرسمية والأعياد والمناسبات".وأضاف أن "بعض المؤسسات الصحية مفتوحة خاصة المستشفيات والمراكز الصحية مع توفير جميع الأدوية وتواجد الكوادر الطبية الاختصاص لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال أيام العيد".وتابع الحلفي أن "هناك فرقاً صحية وقائية جوالة لا تزال تتابع عمل الفنادق والمطاعم خلال أيام العيد من خلال أخذ نماذج من المواد الغذائية الصالحة وإرسالها إلى المختبرات الصحية للفحص الروتيني لجميع المطاعم لتأمين سلامة المواطنين".وحذر الحلفي المواطنين "من استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات لما تسببه من ضرر صحي خاصة للأطفال"، مشيراً الى أن "مستشفيات العيون تستقبل الكثير من الأطفال المصابين، وأحياناً تؤدي إلى إصابة العين بالكامل".