2025-04-01 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حريق اندلع داخل كميات كبيرة من مادة الإسفنج في ساحة مكشوفة تابعة لأحد المعامل الأهلية في منطقة الشعلة – الدوانم شمال بغداد.

ذكر ذلك بيان ورد عن مديرية الدفاع المدني، ورد الى وكالة شفق نيوز،وأوضح أن الفرق استنفرت إمكانياتها، حيث طوقت النيران وعزلت خزين الإسفنج المحترق عن الخطوط الإنتاجية للمعمل، لتتمكن من إخماد الحريق بالكامل دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية.