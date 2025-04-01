الصحة: موظفو 28 مؤسسة حكومية مشمولون بخطة الضمان الصحي لعام 2025

2025-04-01 19:35:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، شمول موظفي 28 مؤسسة حكومية بخطة الضمان الصحي لعام 2025، وأكدت أيضًا موافقة رئيس الوزراء على شمول ذوي الإعاقة في برنامج الضمان الصحي. وقال رئيس هيئة الضمان الصحي في الوزارة، علي أحمد الزيادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن خطة الضمان الصحي لعام 2025 تشمل موظفي 28 مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتزويد الهيئة ببيانات 450 ألف أسرة من أجل شمولهم بالضمان الصحي. وأضاف الزيادي، أن خطة الهيئة لعام 2024 تضمنت شمول موظفي أكثر من 48 مؤسسة ووزارة في برنامج الضمان الصحي في بغداد، بالإضافة إلى شمول 460 ألف متقاعد. وفي ما يتعلق بشمول ذوي الإعاقة، أوضح الزيادي أن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وردت على شمولهم في الضمان الصحي، والهيئة بانتظار تزويدها بأسمائهم وتفاصيل بياناتهم لإدخالهم ضمن النظام، وذلك تمهيدًا لشمولهم في خطة الهيئة في مطلع عام 2026. وأشار الزيادي إلى أن العمل جارٍ لفتح باب التسجيل للمتقاعدين في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتسهيل شمولهم، بعد عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي هيئة التقاعد لتبسيط إجراءات تسديد استحقاقات البدلات الشهرية. وأوضح، أن هيئة الضمان الصحي تعمل على تحديث إجراءاتها وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، حيث سيتم التعاقد قريبًا مع مجمعات طبية للعيادات الاستشارية لتسهيل إجراءات المضمونين وضمان سرعة حصولهم على الخدمات الطبية. وتابع قائلًا: عدد الخدمات المقدمة من هيئة الضمان الصحي في مجال العمليات الجراحية والفحوصات الطبية خلال عام 2024 بلغ 1200 عملية جراحية، و19 ألف خدمة استشارية، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف خدمة مختبرية وإشعاعية، وأكثر من 7000 خدمة لعلاج الفم والأسنان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام