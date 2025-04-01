ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدرب ليفربول السابق

2025-04-01 20:15:03 - المصدر: واع

متابعة – واعذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد يخطط لمفاجأة مدوية في سوق الانتقالات المقبلة، بالتعاقد مع مدرب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب خلفًا للإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.قال موقع TBR Football إن ريال مدريد يناقش إمكانية تعيين يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، مدربًا جديدًا له في حال استقالة كارلو أنشيلوتي وتوليه مسؤولية تدريب منتخب البرازيل.وتابع الموقع أن "الملكي" يضع المدرب الألماني ضمن خياراته الرئيسية لقيادة الفريق في الموسم المقبل"، مضيفًا، "قد يكون يورغن كلوب على وشك العودة إلى منصب المدير الفني بعد رحيله عن ليفربول في ظل اهتمام ثلاثة أندية كبيرة به".وغادر كلوب قلعة "الريدز" أنفيلد الصيف الماضي، وفي أواخر العام الماضي وافق على تولي منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول.وذكر الموقع، أن "مدرب ريال مدريد الحالي، كارلو أنشيلوتي، مستعد للرحيل في نهاية الموسم، وهو مستعد لتولي قيادة منتخب البرازيل، بعد إقالة المدرب دوريفال".وأكد المصدر ذاته أن إدارة "الميرنغي" تدرس خيارات أخرى مثل مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو، لتولي "المقعد الساخن" خلفًا للإيطالي "كارليتو".