العامري يحذر من اندلاع أي حرب بين إيران وأميركا

2025-04-01 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن وحدة الصف الوطني وتكاتف القوى السياسية كفيلان بتجاوز جميع التحديات، محذرا من اندلاع اي حرب بين إيران وأميركا.

وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل شيوخ ووجهاء محافظة ديالى في مقر قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي".

وقال العامري، حسب البيان: إن "محافظة ديالى تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تكاتف أهلها وعشائرها"، مشيرًا إلى، أن "الاحتلال حاول تمزيق نسيجها الاجتماعي عبر تأجيج الطائفية والعرقية، إلا أن جميع مكوناتها أثبتت أنها نموذج للاستقرار والتعايش السلمي".

وفي حديثه عن التوترات الإقليمية، حذر العامري من أن "أي حرب قد تندلع بين إيران وأميركا لن تقتصر على طرفي النزاع، بل ستجرّ المنطقة بأكملها إلى أتون النار"، مؤكدًا، أن "وحدة الصف الوطني وتكاتف القوى السياسية كفيلان بتجاوز جميع التحديات".

وأضاف العامري، أن "القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة لحرب إبادة وتهجير وقتل ممنهج"، كما أن "العدوان الصهيوني لا يزال يستهدف لبنان بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى، أن "الموقف اليمني الشجاع في دعم فلسطين جعله في مواجهة عدوان أميركي بريطاني"، مشدداً على، أن "أي حرب ضد إيران لن تكون نزهة، بل ستشعل المنطقة بأكملها".