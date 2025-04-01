2025-04-01 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، بتحول حفل عرس إلى"مجزرة" بسبب مشاجرة أسفرت عن مقتل وإصابة 13 شخصاً.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص في أحدالأعراس بقضاء الشنافية في الديوانية، استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتلأربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين نتيجة".

وأضافأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراًإلى أن "سبب المشاجرة هو نزاع عشائري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.