شرطة الديوانية توضح بشأن "النزاع العشائري": خلاف بين أولاد العم

2025-04-01 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أوضحت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، تفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة الهرم في قضاء الشنافية، بعد تداول أنباء عن اندلاع نزاع عشائري في المنطقة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ما حدث هو خلاف شخصي وقع بين عدد من الأقارب (أولاد عم) أثناء تواجدهم في مضيف في منطقة الهرم بأطراف القضاء، تطوّر من مشادة كلامية إلى استخدام السلاح".

وأضافت أن "الحادث المؤسف أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى"، مؤكدة أن "القوات الأمنية سارعت إلى مكان الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، وشرعت بعمليات بحث لملاحقة المعتدين وتحويلهم إلى الجهات المختصة، مع ضبط عدد من الأسلحة المستخدمة".

ودعت قيادة الشرطة إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار المتداولة على مواقع التواصل دون التحقق من مصادرها الرسمية"، مؤكدة أن "الوضع تحت السيطرة، وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث بالكامل".