مقتل شخص وإصابة 10 في نزاع عشائري وحادث سير في الديوانية والنجف

2025-04-01 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت محافظتا الديوانية والنجف، مساء اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، حادثين منفصلين أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، بينهم ضحايا نزاع عشائري وجرحى في حادث سير.

وأكد مصدر أمني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع في إحدى القرى القريبة من قضاء الشنافية شرق الديوانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية"، مبيناً أن "الاشتباك شهد استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف أن "القوات الأمنية سارعت إلى تطويق المنطقة وفرضت إجراءات مشددة للحد من تصاعد النزاع"، مشيراً إلى أن "حصيلة الضحايا قد ترتفع مع استمرار العمليات الأمنية الجارية في المنطقة".

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر طبية لـ"بغداد اليوم"، بأن "حادث سير تعرض له باص يقل ركاباً قرب المعهد التقني في ناحية القادسية شرق النجف الأشرف، أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأوضحت أن "الجرحى نُقلوا إلى مستشفى الحكيم العام لتلقي العلاج"، مشيرةً إلى أن "طواقم الطوارئ استنفرت جهودها لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين".