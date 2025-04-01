2025-04-01 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد محافظ دهوك علي تتر، مساء اليوم الثلاثاء، على أن "التعددية والتسامح" يمثلان أبرز السمات التي تميز إقليم كوردستان "عبر التاريخ"، ولا يمكن لأي منظمة إرهابية أو فرداً متعصباً نشر الفوضى من زعزعة الأمن، واصفاً "هجوم أكيتو" بأنه لا يتم للتعايش بصلة وهو عمل جبان.

وكانت مدينة دهوك قد شهدت، في وقت سابق من اليوم، اعتداءً نفذه شخص مجهول على المحتفلين بعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً، ما أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما الصحية بغير المستقرة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التعددية والتسامح هما من أهم السمات التي تميز إقليم كوردستان عبر التاريخ، ومن المستحيل أن تتمكن منظمة أرهابية أو فرداً متعصباً أو أي تنظيم يسعى لنشر الفوضى من زعزعة الأمن والاستقرار في كوردستان".

وأضاف "إقليم كوردستان لن يتأثر بمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى بث الفرقة وزعزعة السلم الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "جميع مكونات الإقليم محمية بالكامل من قبل الحكومة التي تضع الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتها".

وأوضح المحافظ، أن "أبناء جميع المكونات هم جزء أصيل من هذه المنطقة والحكومة مستمرة في جهودها للحفاظ على هذا التعايش المشترك"، مندداً بشدة بالهجوم الذي استهدف المحتفلين بعيد "أكيتو" -رأس السنة البابلية الآشورية-، "وهو عمل جبان لا يمت بصلة لقيم التعايش والتسامح التي لطالما تميز بها إقليم كوردستان".

ونوه إلى أن "حكومة إقليم كوردستان حريصة على تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للجرحى وتوفير جميع الإجراءات الطبية اللازمة لضمان تعافيهم بأسرع وقت ممكن".

وذكر تتر، أن "التقارير الطبية تشير إلى أن أحد المصابين حالته جيدة جداً ويتلقى العلاج اللازم، بينما المصاب الآخر حالته مستقرة لكنه ما يزال بحاجة إلى رعاية طبية"، مؤكداً أن "الجهات الصحية في الإقليم تتابع حالتهما عن كثب وتوفر لهما كل ما يلزم لضمان شفائهما التام".

وكان مصدر أمني في دهوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي هاجم المحتفلين بعيد رأس السنة الآشورية البابلية "أكيتو" في المحافظة، حيث اعترف بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية مع المهاجم أكدت تصنيفه للهجوم ضمن العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة مستمرة في التحقيق معه لكشف المزيد من التفاصيل حول دوافعه وخلفيات الهجوم".