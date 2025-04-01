المنسق الأمني: إجراءات جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد

2025-04-01 22:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن المنسق الأمني لمكتب رئيس الوزراء اللواء جاسم يحيى، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد، فيما أشار الى تخصيص مسارات جديدة للشاحنات عبر طريق أبو غريب القديم.

وقال اللواء يحيى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهود مستمرة لإزالة المقرات العسكرية والمدنية على الطرق العامة"، مشيرًا إلى "وجود بعض التحديات في تنفيذ هذه الإجراءات، ما يستدعي أحيانًا تدخل وزير الداخلية شخصيًا لضمان التنفيذ السريع وفق التوجيهات الحكومية."

وأشار الى أن "العمل مستمر لرفع عدد من السيطرات الأمنية، ومنها سيطرتا (التبادل) الأولى على الخط السريع مقابل الغزالية على طريق أبو غريب، والسيطرة الثانية (التبادل) في الغزالية والتي تقع قبل سيطرة الصقور، بهدف فتح الطريق السريع وتقليل الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأهيل سيطرة الصقور".

وأضاف أنه "تم تخصيص مسارات جديدة للشاحنات الفارغة عبر طريق أبو غريب القديم (طريق رقم 10)، كما صدر قرار بأن العجلات التي تسلك الطريق الدولي لن تتوقف عند السيطرات داخل بغداد، بل ستخضع للفحص الأمني بالسونار و(K9) قبل استكمال مسارها، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط المروري داخل العاصمة".

وأوضح أن "عددًا من المشاريع الخدمية والبنى التحتية سيتم إنجازها قريبًا، مثل مجسر الصرافية ومجسر الطوبجي ومجسر البيجية، والطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك، مما سيسهم في تحسين انسيابية المرور داخل العاصمة.