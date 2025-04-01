خيارات اتحاد الكرة تتقلص.. مدرب عربي جديد يدخل قائمة المرشحين

2025-04-01 22:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

دخل المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب العراقي في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الإسباني خيسوس كاساس الذي تمت إقالته مؤخرا بعد الخسارة أمام فلسطين 2-1 في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقالة كاساس من منصبه بسبب تراجع نتائج منتخب العراق والهبوط الحاد في أداء الفريق والذي تسبب بتقلص آماله في التأهل المباشر إلى المونديال المقبل.

وقالت المصادر، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن: "خيارات الاتحاد العراقي لكرة القدم، بدأت تتقلص في اختيار مدرب جديد لمنتخب أسود الرافدين وذلك بسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة، إذ يبحث الاتحاد عن مدرب يكون ملائما من الناحية المالية ولا بأس في ترشيح مدربين أجانب وعرب إلى جانب المدربين المحليين لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

وأضافت: "الاتحاد العراقي يتحدث حاليا مع عدد من الوسطاء من أجل البحث عن مدرب جديد، إذ عرض احد الوسطاء مدرب اليمن، الجزائري نور الدين ولد علي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، إذ حظي هذا الترشيح بمقبولية لدى عدد من أعضاء الاتحاد العراقي، لعدة أسباب فنية ومالية، ما يجعله خيارا يتناسب مع المرحلة الحالية".

وأكملت: "أعضاء الاتحاد العراقي، يرون أن المدرب بإمكانه قيادة الفريق في ظل الظروف الصعبة والضغط الكبير الذي يواجهه أسود الرافدين في التصفيات وأيضا لأن المدرب الجزائري سبق له وأن عمل بظروف صعبة مثل تدريب المنتخبين اليمني والفلسطيني، إذ تعامل بالموجود وحقق نتائج مقبولة وربما بإمكانه تحقيق الإنجاز مع المنتخب العراقي".

وبينت بالقول: "الاتحاد العراقي لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تسمية المدرب، إذ سيدخل (ولد علي) في الوقت الحالي ضمن قائمة المرشحين لكننا في ذات الوقت تأخذ ترشيحه بعين الاعتبار لأنه يلاءم وضع العراق المالي والإداري في الوقت الحالي، كذلك سننظر إلى الخيارات الأخرى المرشحة أيضا ومن بينها مدربون أجانب".

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 12 نقطة، متخلفا عن الوصيف المنتخب الأردني بفارق نقطة واحدة، فيما يتخلف عن المنتخب الكوري الجنوبي بفارق 4 نقاط.