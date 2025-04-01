2025-04-01 22:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت قيادة شرطة الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد منالأشخاص بمشاجرة مسلحة حدثت خلال حفل عرس أقيم في المحافظة.

وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت عدد من صفحات مواقع التواصلالاجتماعي خبراً يتعلق بنزاع عشائري في قضاء الشنافية، وتود قيادة شرطة محافظةالديوانية أن توضح لكم بأن خلافاً شخصياً قد حصل بين عدد من الأقارب (أولاد عم) أثناءتواجدهم في المضيف الكائن في منطقة الهرم بأطراف القضاء".

وبينت"بدأ بمشادة كلامية وتطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام السلاح، وقد أسفر الحادثوللأسف الشديد عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، من جانبها سارعت القوات الأمنية إلىمحل الحادث وتطويق المكان والبحث عن الأشخاص المعتدين لإحالتهم إلى الجهات المختصة،وضبط عدد من الأسلحة المستخدمة".

وكانتمصادر أمنية وطبية قد أبلغت وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بتحول حفل عرس إلى"مجزرة" بسبب مشاجرة أسفرت عن مقتل وإصابة 16 شخصاً.

وقالتالمصادر، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص في أحد الأعراس بقضاءالشنافية في الديوانية، استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاصوإصابة 11 آخرين"، مبينة أن "سبب المشاجرة هو ديون مالية بين طرفين التقوافي الحفل ونشب الخلاف بينهم".

وأشارتالمصادر إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت أكثر من 12 متهماً بالمشاركةفيالمشاجرة وصادرت عدداً من الأسلحة".